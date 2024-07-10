Sağanak Antalya'da tatilcilere zor anlar yaşattı, gökkuşağı teselli oldu

Turizm kenti Antalya, son günlerde kavurucu sıcaklarla boğuşurken, dünyaca ünlü sahilde akşam saat 18.30 sıralarında kısa süreli yağan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, panik içinde kapalı alanlara ve ağaç altlarına sığınarak korunmaya çalıştı. Tatilcilerden bazıları apar topar sahili boşaltmak zorunda kalırken, bazıları da yağan yağmura aldırmaksızın yüzmeye devam etti. Beklenmedik yağmur, serinlemenin başka bir yolu oldu. Yağmurun ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı, sahildeki herkese görsel bir şölen sundu. Vatandaşlar gökkuşağının muhteşem manzarasını cep telefonlarıyla kaydetti.