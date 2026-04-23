Sabunundan şampuanına reçelinden losyonuna kadar üretiliyor! Bu il Türkiye'nin ihtiyacını tek başına karşılıyor

Isparta'da yeni gül hasadı sezonu için hazırlıklar başladı. 23-28 Nisan tarihleri arasında mevcut verilere göre herhangi bir don tehlikesi öngörülmüyor. Geçen yıl zirai don sonucu 9 bin tona kadar rekoltede düşüklük yaşanırken, bu yıl yaklaşık 13 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Müstahattin Can Selçuk, sezon boyunca yağışlı ve nemli hava koşullarının verimi doğrudan etkilediğini belirtti. Selçuk, gül sezonunun yaklaştığına dikkat çekerek, ‘‘Şu anda Isparta'mızın en büyük gül bahçelerinden birindeyiz. 72 dönümlük bir alandayız. Isparta'nın en büyük parsellerinden biri. Üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan her bireye çok teşekkür ediyorum. Şu anda malum gül sezonumuz yaklaşıyor. Nisan ayı sonu itibarıyla Keçiborlu, Ardıçlı'da bu sezonumuz başlar. Bu Isparta gülü de bazen izleyicilerimiz karıştırıyor böyle yediverenlerle, Rosa Damascena diye geçer. Mayıs ayının başlarında başlar, bu rakımın düşüklüğüne göre. Rakım yüksek yerlere kadar Haziran'ın 15'ine, 20'sine kadar devam eder. Bu havaların durumuna göre bir hafta ileri ya da geri çekilebilir'' ifadelerini kullandı.



‘‘Hem arazi hem fabrikayı dengelersek yüzde 100 bir verim farkı olur''

Havaların yağışlı gittiği dönemde bir dönümden alınan gülün 200-300 kilodan fazla olduğuna değinen Selçuk, "Fabrikada kazanlara vurulduğunda bu gül, yaklaşık olarak 4 tondan 1 kilogram gül yağı çıkar ama havalar verimli gittiğinde bu 2 ton 750 kiloya kadar inebilir. Yani böyle havalar nemli gittiğinde hem arazi hem fabrikayı dengelersek yüzde 100 bir verim farkı olur. Ama böyle gül yaprakları şu anda tabii açmadığı için gösteremiyorum, böyle kuru kuru olursa fazla bir verim alınmıyor'' dedi.





"Sabunundan, losyonundan şampuanına kadar, reçeline kadar ilimizde hepsi üretiliyor ve alıcı buluyor"

Geçen yıl dondan gülün ve diğer meyvelerin etkilendiğini hatırlatan Selçuk, 23-28 Nisan arası mevcut verilere göre bir don tehlikesi gözükmediğini vurguladı. Selçuk, ‘‘Bu yıl da 13 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Bu sabahın ilk ışıklarıyla beraber buraya kardeşlerimiz, bahçe sahiplerimiz, sezonluk işçilerimiz çalışmaya geliyorlar. Sabah böyle 5 bandında, 12'ye kadar toplanıyor. 12'den sonra böyle hava ısındığında toplandığında o gülden verim alınmıyor. 12'den sonra bu güller fabrikalara gidip kazanlarda üretime alınıyor. Kazanlarda böyle kaynıyor; konkret, gül suyu, gül yağı çıkıyor ve bunun ilimizde hem tıbbi aromatik bitkiler açısından hem gül hem lavantada altyapısı çok uygun. Bunun sabunundan, losyonundan şampuanına kadar, reçeline kadar ilimizde hepsi üretiliyor ve alıcı buluyor. Burada tabii biz Ziraat Odası Başkanı olduğumuz için buradaki çalışan kardeşlerimize, bahçe sahiplerine, arada fabrikada çalışanlara, fabrika sahiplerine, bu işle ilgili emeği geçen herkese Isparta Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.



‘‘Geçen yıl 9 bin tona kadar bir rekoltede bir düşüklüğümüz oldu''

Gülün çok hassas olduğuna değinen Selçuk, "Gül aynı gün toplanması gerekir; o 'tor' diye geçer. O aynı şekilde toplanması gerekir ve ertesi gün bir daha toplanması gerekir. Ve Peygamber Efendimiz'in kokusudur gül yağı. Bizim bu ürettiğimiz ürünler Türkiye ve dünya piyasasında alıcı buluyor ve özellikle yurt dışında, parfüm sanayiinde kullanılıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum efendim. Şimdi geçen yıl don hadisemiz olunca bu yıl 13 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Geçen yıl 9 bin tona kadar rekoltede bir düşüklüğümüz oldu. Ama bu yıl o don hadisemiz bu saatten sonra inşallah olmaz. Tabii her şey Rabbimden. Verilere baktığımızda şu anda bir don hadisesi gözükmüyor. Aynı zamanda yine bizim Genel Başkanımız Sayın Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar Bey'e ilimize gösterdiği hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz ne zaman ilimizle ilgili bir konu olduğunda kendine aktarıyoruz, o da ilgili bakanlıklarla, genel müdürlüklerle devreye girerek her zaman Isparta çiftçimiz adına Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar Bey'e de çok teşekkür ediyorum" dedi.