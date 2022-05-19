Sabır ile ilgili sözler... Zaman ve sabırla ilgili anlamlı ve güzel sözler

Türk - İslam kültüründe ise zaman, sabır kavramı ile birlikte ele alınmıştır. Bakara Suresi'nin 153. ayetinde "Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir." buyurulmuştur. Daha birçok ayet ve hadiste de Müslümanlara sabırlı olmaları öğütlenmiştir.

Zaman İle İlgili Anlamlı ve Güzel Sözler

1- Zaman hem dert kaynağı hem de dermandır.

İnsanlar bebeklik ve çocukluk döneminde ne geçim derdiyle ne de başka sorunlarla ilgilenirler. Ancak büyüdüklerinde sorumlulukları artar. Bu da birçok meseleyle uğraşmasına neden olur.

Fakat zaman geçtikçe, insan daha çok deneyim kazanır. Kazandığı tecrübelerle birlikte olgunlaşır ve birtakım problemlerle yüzleşmekten kaçınmaz. Bu nedenle zaman hem dert kaynağı hem de dermandır.

2- İnsanlar babalarından çok yaşadıkları zamana benzerler.

Hz. Muhammed, Buhari ve Müslim'in naklettiği bu hadiste, insanın yaşadığı çağın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Bazı özellikler babadan genetik olarak geçse bile, kişinin karakterini yaşadığı zaman ve çevresiyle olan ilişkileri belirler.

3- Zamana küfretmeyin, zaman Allah'tandır.

Bu söz de Hz. Muhammed'den aktarılan bir hadistir. Takva sahibi Müslümanlar, zamana küfretmezler. Çünkü zamanın Allah tarafından yaratıldığını bilirler. Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine inanan Müslümanlar, bu dünyanın fani olduğunu bilirler ve sabrederler.

Sabır İle İlgili Anlamlı ve Güzel Sözler

1- Sabrın sonu selamettir.

Selamet, kurtulmak ve felaha ermek anlamına gelir. Dinimize göre gerçek kurtuluş bu dünyada değil ahirettedir. Ahirette Allah'ın cennetine alacağı kullardan biri olmak için, ne yaşarsak yaşayalım sabırlı olmalı ve metanetimizi korumalıyız.

2- Sabır güneşi eritecek güçtedir.

Birçok erdem gibi sabır da sadece insana mahsustur. İnsan, hayatı boyunca birçok sıkıntıyla boğuşur. Yaşadığı onca zorluğa rağmen, dişini sıkar. Bu nedenle gerçekten sabırlı olan bir kişinin en büyük gücü iradesi ve sabrıdır. Bu nedenle dervişler, gerçek sabrın güneşi bile eritecek güçte olduğunu söylemiştir.

3- Sabır, her kapıyı açan bir anahtardır.

Sabır her kapıyı açar çünkü yaşadığımız zorluklarla mücadele etmemizi ve çok daha güçlü olmamızı sağlar.