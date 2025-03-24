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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inanılmaz olay! Uçağı kaçıran yolcu aprona girerek koşmaya başladı

24.03.2025 - 17:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda inanılmaz olay! Uçağı kaçıran yolcu aprona girerek koşmaya başladı

Pegasus Havayolları'nın Sabiha Gökçen Havalimanı-Diyarbakır seferini yapan uçağını kaçırdıktan sonra aprona girerek koşmaya başlayan yolcu, kısa sürede yakalandı.

Olay, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Diyarbakır seferi için yolcu alımını tamamlayan uçak, kalkış için pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada geç geldiği için uçağa alınmayan bir yolcu 'gate' kapısını atlayarak aprondaki uçağa doğru koşmaya başladı. Kendisini durdurmak isteyen havayolu personelini geçerek koşmaya deva eden yolcu, polis tarafından yakalandı. Aprona giren yolcu hakkında işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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