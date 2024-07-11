Sabiha Gökçen 11 Temmuz iptal seferler: THY, Pegasus hangi seferler iptal edildi?

İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar hakkında açıklama yapıldı. İşte 11 Temmuz 2024 Sabiha Gökçen iptal uçak seferleri listesi…

SABİHA GÖKÇEN UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ 11 TEMMUZ 2024?

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

İPTAL UÇAK SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sabiha Gökçen THY-Pegasus uçak iptallerini aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞ BİLGİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN