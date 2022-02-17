Şaban ayı ne zaman, şaban ayı başlangıcı 2022? Şaban ayı orucu ne zaman tutulur, kaç gün?

Üç ayların başlangıcı Recep ayı 2 Şubat Çarşamba günü başladı. Recep ayının bitmesiyle üç aylar Şaban ayı ile devam edecek. 2 Nisan'da da Ramazan ayı başlayacak. Peki, Şaban ayı ne zaman, Şaban ayı orucu ne zaman tutulur, kaç gün?

Şaban Ayı ne zaman?

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, “Bu aylarda toplumda bir dini duyarlılığının özellikle eğilimlerin yoğunlaştığı ibadetlerin arttığı dua, zikir veya hayır hasenatın en yoğun şekilde icra edildiği aylardır” dedi. Şaban ayı 4 Mart 2022 Cuma günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü dualarla idrak edilecek.

Şaban ayı orucu ne zaman tutulur?

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyz Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor. Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

Din alimleri Şaban ayının on beşinci günü olan berat gününde oruç tutulması gerektiğini belirtiyor. Üç aylar olarak da bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde çok ayrı bir önemi ve değeri bulunuyor. Bu aylar içinde dört adet Kandil gecesi de bulunuyor. Bu da bize bu ayların gerçek önemini hatırlatıyor. Bu ayların ikincisi ise, mübarek Şaban ayıdır.

Din alimlerine göre, Recep ve Şaban aylarının aralıksız bir şekilde oruçlu geçirilmesinin dini herhangi bir dayanağı bulunmaz. Kişi, sağlığı müsait olup gücü yetirdiği takdirde bu aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilir. Niyet etmek ise, orucun şartları arasında yer alır. Niyetsiz oruç tutmak sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek de menduptur. Oruç için sahura kalkılması da aslında bir çeşit niyet sayılır.

2022 kandil günleri

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

2022 yılı dini günleri

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi