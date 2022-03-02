Şaban ayı ne zaman 2022 başlıyor, ilk günü hangi gün? Diyanet’te göre 2022 şaban ayının başlangıcı tarihi (Şaban ayı 2022 takvimi)

Müslüman aleminde önemli aylardan biri olan üç ayların başlangıcı Recep sona ererken, müminler Şaban ayını karşılayacak. 2 Şubat Çarşamba günü başlayan Recep ayı bitiyor, şaban ayı başlıyor. Berat kandili de şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. İşte şaban ayı takvimi…

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022, HANGİ GÜN?

4 Mart 2022 Cuma günü Recep ayı sona eriyor, şaban ayı başlıyor.

ŞABAN AYININ 15. GECESİ BERAT KANDİLİ TARİHİ

Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen Berat Kandili, miladi takvime göre bu yıl 17 Mart 2022 akşamına denk geliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2 Nisan'da Ramazan ayı başlayacak. Ramazan ayının 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulmasıyla birlikte üç aylar bitmiş olacak.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Üç ayların ortancası olan mübarek Şaban ayı, Allah (c.c)'un ve Peygamber Efendimiz (SAV)'in en çok önem verdiği kıymetli aylardan biridir. Müslüman kişilerin sağ taraflarındaki amel defterlerini hayırlı amellerle doldurabilmeleri için fırsat niteliğinde olan bu ay, Ramazan hariç diğer aylarda yapılan ibadetlerden kat ve kat daha kazançlı olduğu için bu ayda bol bol ibadet edilmelidir. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ayı olarak bilinen mübarek Şaban'a Efendimizin bu kadar kıymet biçmesinin diğer nedeni de gelecek ay olan Ramazan-ı Şerif içindir.

Hz. Enes (r.a) rivayetlerine göre Efendimiz (SAV), kendisine sorulan "Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?" sorusuna "Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban' da tutulan oruçtur." (Tirmizı, Zekât: 28.) cevabını buyurmaktadır. Hz. Aişe, Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu ayda bazen tamamını bazen de çoğu günlerinde oruç ibadetine ağırlık verdiğini bildirmektedir.