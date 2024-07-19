SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanır 109, ÖGG sonuçları açıklandı mı?

Özel Güvenlik 109. Temel Eğitim ve 85. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) sonuçları 109. Dönem ÖGG sınav sonuçları bugün açıklanacaktı, gözler sonuç duyuru sayfasına çevrildi.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖGG sonuçları 19 Temmuz günü açıklanacak. Sonuçlar www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulanacak.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Adaylar, T.C numaraları, sınav adı ve sistem tarafından atanan güvenlik kodunu girerek ÖGG sonucunu görüntüleyebilecek.

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.