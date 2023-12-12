Saadet Partili vekil Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde fenalaştı

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı.

Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu.

Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti. Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı. Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

BAKAN TUNÇ VE VEKİLLER HASTANEYE GİTTİ

Bu arada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda milletvekili Bitmez’in durumunu öğrenmek üzere hastaneye gitti. Meclis Balkanvekili Karaca, “Sayın Vekilin şu anda anjiyoya alındığı bilgisi geldi” dedi. Öte yandan; Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir süre ara verdi.

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'YOĞUN BAKIMA ALINDI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastaneye kaldırılan Saadet Partili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul sağlık ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjiyo sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

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'DURUMU KRİTİK'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Ankara Valisi Vasip Şahin, Meclis kürsüsünde fenalaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Saadet Partili Hasan Bitmez'in durumu hakkında bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de hastane başhekiminden bilgi alarak, gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Tunç, Dönmez'in durumunun kritik olduğunu belirterek, "Başhekimimiz de gerekli bilgileri hem yakınlarına hem milletvekillerine aktardı. Dua ediyoruz, bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Doktorların ifadesine göre; durumunun biraz kritik olduğuna yönelik bilgiler alıyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur ve tekrar aramıza döner. Bugün burada partisi ne olursa olsun; bütün milletvekillerimiz kenetlenmiş durumda. Vekilimizin tekrar sağlığına kavuşması için dua ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız da yakından ilgileniyor, başhekim ile irtibat halindeler" dedi.

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Abdullah Güler de Genel Kurul salonunda ilk müdahaleyi yapan doktor milletvekillerine teşekkür ederek, "Partimizden, İYİ Parti'den, CHP'den milletvekili doktor arkadaşlarımız ilk andan itibaren her türlü gerekli müdahaleyi Meclis Genel Kurulu'nda yaptı. Meclisimizin ambulansıyla beraber buraya en hızlı sürede getirildi" diye konuştu.

KARAMOLLAOĞLU: HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Karamollaoğlu, Bitmez'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, "Doktor arkadaşlar da ifade ettiler, Meclis'te kendisine yapılabilecek bütün muameleler yapılmış. Ancak kendisi aynı zamanda şeker hastasıydı. Birtakım kalp problemleri vardı ama çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle Meclis'ten buraya nakli sağlandı. Burada hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı. Kendisine ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması icap eden bütün muameleler gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Ümit ediyoruz ki bu son gelişmeler, son teknolojilerle hayatını idame ettirecek bir noktaya gelir diye ümit ediyoruz. Zor bir rahatsızlık, zor bir hastalık. Tabii geçirdiği bu kriz de aniden olduğu için müdahale ne kadar erken olursa olsun tam olarak yeterli olmayabiliyor. Allah kendisine sağlık ve afiyet ihsan etsin. Dua ediyoruz. Ümit ederiz ki kısa zamanda sağlığına kavuşur. Hayati tehlikesi var. Çünkü yoğun bakımda zaten. Yani doktorların söyledikleri; kalpteki damarlar genelde tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyor" dedi.

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