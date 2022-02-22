Ş harfi ile hayvan isimleri - Ş ile başlayan hayvanlar...

Ş harfi ile başlayan ve insanlar tarafından bilinen hayvan isimleri az olduğu için bu oyunlarda hayvan ismi kısmı boş bırakılmaktadır. İşte Ş harfi ile hayvan isimleri

Ş Harfi İle Hayvan İsimleri

Ş harfi alfabede S harfinden sonra gelen 23. harf olmaktadır. Özellikle isim- şehir oyunlarında Ş harfi ile hayvan bulunması zor olmaktadır. Ş harfi ile başlayan ve insanlar tarafından bilinen hayvan isimleri az olduğu için bu oyunlarda hayvan ismi kısmı boş bırakılmaktadır. Bu nedenle merak edenler için alfabedeki Ş harfi ile başlayan hayvan adlarını şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:

- Şempanze

- Şeritli kurbağa (Türkiye'de yaşayan kurbağa türü)

- Şeritli semender (Küçük sürüngen türü)

- Şişen engerek (Zehirli bir yılan türü)

- Şeritli su varanı (Büyük kertenkele türü)

- Şebek (Köpeksi maymun türü)

- Şempanze (Maymun türü)

- Şili orman kedisi (Yırtıcı kedi türü)

Ş İle Başlayan Hayvanlar

Ş ile başlayan en bilindik hayvan isimleri arasında şahin ve şempanze gelmektedir. Bunun isimlerin dışında Türkçede Ş harfi ile başlayan hayvanların listesi şu şekilde olmaktadır:

- Şeker kuşu

- Şeritli Karıncayiyen

- Şemsiye kuşu

- Şahin

- Şah kartal

- Şakrak kuşu

- Şişe burunlu balina

- Şeritli kurbağa

- Şeritli semender

- Şişen engerek

- Şah kartal

- Şakrak kuşu

- Şeker kuşu

- Şili orman kedisi

- Şebek

- Şahin

- Şeritli su varanı

- Şeftali Yaprak Biti

- Şeritli Karıncayiyen

- Şafak Kelebeği

- Şamua

- Şahane Ceviz Kelebeği

- Şahane Antilop