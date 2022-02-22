Ş harfi ile hayvan isimleri - Ş ile başlayan hayvanlar...
Doğada birbirinden oldukça farklı özelliklere sahip çok sayıda canlı yaşamaktadır. Hayvanlarda bu canlılardan biri olarak ifade edilmektedir. Karada, suda ve havada yaşayan binlerce türde olan hayvanlar da yeryüzünün bir parçası olmaktadır. Hayvan adlarından ''Ş'' ile başlayan hayvan isimleri ise oldukça sınırlı olmaktadır. İlginç isimleri bulunan hayvan türlerinin birçoğu insanlar tarafından bilinmemektedir.
Ş harfi ile başlayan ve insanlar tarafından bilinen hayvan isimleri az olduğu için bu oyunlarda hayvan ismi kısmı boş bırakılmaktadır. İşte Ş harfi ile hayvan isimleri
Ş Harfi İle Hayvan İsimleri
Ş harfi alfabede S harfinden sonra gelen 23. harf olmaktadır. Özellikle isim- şehir oyunlarında Ş harfi ile hayvan bulunması zor olmaktadır. Ş harfi ile başlayan ve insanlar tarafından bilinen hayvan isimleri az olduğu için bu oyunlarda hayvan ismi kısmı boş bırakılmaktadır. Bu nedenle merak edenler için alfabedeki Ş harfi ile başlayan hayvan adlarını şu şekilde belirtmek mümkün olmaktadır:
- Şempanze
- Şeritli kurbağa (Türkiye'de yaşayan kurbağa türü)
- Şeritli semender (Küçük sürüngen türü)
- Şişen engerek (Zehirli bir yılan türü)
- Şeritli su varanı (Büyük kertenkele türü)
- Şebek (Köpeksi maymun türü)
- Şempanze (Maymun türü)
- Şili orman kedisi (Yırtıcı kedi türü)
Ş İle Başlayan Hayvanlar
Ş ile başlayan en bilindik hayvan isimleri arasında şahin ve şempanze gelmektedir. Bunun isimlerin dışında Türkçede Ş harfi ile başlayan hayvanların listesi şu şekilde olmaktadır:
- Şeker kuşu
- Şeritli Karıncayiyen
- Şemsiye kuşu
- Şahin
- Şah kartal
- Şakrak kuşu
- Şişe burunlu balina
- Şeritli kurbağa
- Şeritli semender
- Şişen engerek
- Şah kartal
- Şakrak kuşu
- Şeker kuşu
- Şili orman kedisi
- Şebek
- Şahin
- Şeritli su varanı
- Şeftali Yaprak Biti
- Şeritli Karıncayiyen
- Şafak Kelebeği
- Şamua
- Şahane Ceviz Kelebeği
- Şahane Antilop