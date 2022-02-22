Ş harfi ile bitki isimleri - Ş ile başlayan bitkiler...

ş harfi ile de değişik bitkiler söz konusudur. Özellikle bunlar içerisinde şerbet otu, şakayık, şebboy, şemsiye ağacı ve şeftali gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Ş Harfi ile Bitki İsimleri

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen günümüzde ş harfi ile başlamış birçok bitki bulunmaktadır. Sadece bitki değil aynı zamanda değişik meyveler de bu konuda ön plana çıkar. Bu meyveler sadece Türkiye'de değil aynı zamanda dünyanın değişik yerlerinde de düzenli olarak yetiştirilir.

- Şerbet Otu

- Şeftali

- Şalgam

- Şadok

- Şemsiye ağacı

- Şebboy

- Şakayık

Yukarıda görüldüğü gibi farklı meyveler ve bitkiler ile beraber değişik çiçekler bu konuda öne çıkıyor. Bazıları süs amaçlı evde yetiştirirken bazıları ise mevsimine göre tüketilir. Ancak her birinin doğada amacına uygun şekilde belli bir amacı bulunur. Özellikle de bulmacalarda çok sık merak edilen ve karşılaşılan konular arasında bulunuyor.

Ş ile Başlayan Bitkiler

Amaca uygun olarak değerlendirilen günümüzde birçok değişik bitki bulunmaktadır. Bu bitkiler farklı harfler ile başlaması üzerinden, ş harfi ile de değişik bitkiler söz konusudur. Özellikle bunlar içerisinde şerbet otu, şakayık, şebboy, şemsiye ağacı ve şeftali gibi çeşitleri bulunmaktadır.

Yukarıda verilen bütün bu bitki türleri aynı zamanda meyve ve çiçek olarak da ele alınarak kullanılabilir. Özellikle de bulmacalarda çok yaygın çıkması ile birlikte önemli bir yer taşıdığını ifade etmek gerekir. Yukarıdan aşağıya da soldan sağa doğru tüm bulmacalar için bu bitkiler ve meyveleri kullanmak mümkün