Rus milyarderin lüks yatlarının sırrı! Üç yıldan beri Türkiye'nin dışına çıkmadılar

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'Eclipse' ve 'My Solaris' isimli lüks yatları 2022 yılının Mart ayında Türkiye'ye geldi. Mart 2022'de Bodrum'a gelen 'My Solaris', yaklaşık 9 aylık bekleyişin ardından önce Marmaris'e daha sonra Göcek'e götürülerek demirlendi. Rus milyarderin diğer yatı olan 'Eclipse' de Mart 2022'de önce Marmaris sonrasında 2023 yılında Göcek açıklarından Bodrum'a getirildi. Daha sonra 'Eclipse', 2024 yılı içerisinde tekrar Marmaris'e demirledi.

6 KATLI YATTA 3 YÜZME HAVUZU

3 yıldır Muğla'da demirli bulunan milyonluk lüks yatların ne zamana kadar Muğla koylarında kalacağı bilinmiyor. 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı 'Eclipse', özellikleri dikkat çekiyor. Piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyar dolar olan 'Eclipse'de 3 yüzme havuzu, özel sinema salonları, dalış ve su sporları ekipmanları ve 2 mini denizaltı bulunuyor. Bermuda Adaları bayraklı, 139 metre uzunluğunda, 26 metre genişliğindeki 'My Solaris'in içerisinde helikopter pisti ve yüzme havuzu yer alıyor.

Haberin Devamı

UKRAYNALI SPORCULAR PROTESTO ETTİ

Öte yandan 21 Mart 2022'de 'My Solaris'in, gemi yanaşma iskelesine yanaşacağı sırada savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu. Ukrayna bayrakları açan sporcular, 'Savaşa hayır' sloganı attı.