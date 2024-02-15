Rumi Takvim Nedir, Ne İşe Yarar? Rumi Takvimin Özellikleri Nelerdir?

Hicreti başlangıç olarak kabul eden Rumi takvim hicri takvime göre 1256 senesinde uygulamaya geçmiştir. Rumi takvim mart ayı ile başlar ve Rumi takvimde yılbaşı olarak da 1 Mart kabul edilir. 1 Mart 1256 Cuma günü Rumi takvimin yılbaşı olarak belirlenmiştir. Miladi takvime tam olarak geçilene kadar Rumi ve hicri takvim bir arada kullanılmıştır.

Rumi takvim hesaplamasının yapılması da oldukça kolaydır. Miladi tarihten -584 yapınca Rumi takvim yılı bulunur. Eğer Rumi takvimden miladi takvim hesaplanacaksa bunun için de Rumi takvim yılına 13 gün 584 yıl eklenmesi gerekir.

Rumi Takvimin Özellikleri Nelerdir?

Rumi takvim, Şemsi takviminin düzenine sahiptir ve temel sisteminde de Güneş takvimini kullanmıştır. Rumi takvime göre yılbaşı 1 Mart tarihidir. Osmanlı zamanında Tanzimat döneminde ilk defa 1 Mart 1256 senesinde kabul edilmiş ve yalnızca mali işler için kullanılmıştır. 1840 senesinde ise Rumi takvim kabul edilmiş ve çift takvim uygulamasına geçilmiştir.

Bu uygulama ile beraber aynı anda birden fazla takvim geçerli olmaya başlamıştır. Rumi takvim ile birlikte hicri takvim de kullanılmaya başlanmış fakat karışıklıklar olmasından dolayı 1870 yılında uygulamaya son verilerek yalnızca Rumi takvime dönülmüştür.

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Rumi Takvim Neden Kullanılır?

İlk defa 13 Mart 1840 tarihinde kullanılmış olan Rumi takvimin Hicri tarih karşılığı 1 Mart 1256 olmaktadır. Bu tarih ise Tanzimat dönemine denk gelir ve öncesinde de Kameri sistemini esas alan Rumi takvim kullanılmaktadır. Ay yılı esaslı olan takvim yerine güneş yılı esaslı olan Şemsi takvim sisteminden sonra Rumi takvime geçilmiştir.

Rumi takvim ilk defa Osmanlı devleti tarafından hazırlanmış ve kullanılmıştır. Kullanım nedeninin ilk sırasında da mali nedenler vardı. Batı ile yapılacak olan iş, toplantı ve anlaşmalar için de yani batıya ayak uydurmak için de Rumi takvime geçilmiştir.

Ay yılı esaslı Rumi takvim ile batıda yaygın olarak kullanılan Gregoryen takvimi arasında aksaklıkların önüne geçilmiştir. Getirilmiş olan yenilik ile aradaki farkın önüne geçilmiş ve sabit farka dönüştürülmüş oldu. Zaman içinde ise tamamıyla batı takvimi esas alınmıştır.

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Rumi Takvim Nasıl Kullanılır?

Rumi takvimin Gregoryen ya da Miladi takvimden herhangi bir farkı yoktur. İki takvim arasındaki yılbaşı tarihi ve sabit fark dışında günler, aylar ya da bir yılın 365 gün olması özellikleri aynıdır. Gregoryen takvimine göre Rumi takvimde yılbaşı 1 Ocak olarak değil 1 Mart olarak kabul edilir. Aynı zamanda iki takvim arasında 13 gün 584 yıllık da sabit bir fark vardır. Bu farkın sabit olması ve ayrıca tarihlerin de yaklaşık aynı zaman dilimini belirtmesi ile uzun süre bu konuda değişiklik yapılmamıştır.