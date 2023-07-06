RTÃœK, haftalÄ±k olaÄŸan toplantÄ±sÄ±nda TeleÂ 1 Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Merdan YanardaÄŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±na gerekÃ§e gÃ¶sterilen sÃ¶zleri deÄŸerlendirdi.Â MÃ¼zakereler sonunda kanalÄ±n 6112 sayÄ±lÄ± Radyo Televizyon KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'unÂ 8'inciÂ maddesinin 1'inci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) ve (d) bentlerini ihlal ettiÄŸine karar verildi. Kanala Ã¼st sÄ±nÄ±rdan para cezasÄ± ve yayÄ±n durdurma yaptÄ±rÄ±mÄ± uygulandÄ±.Â