RTÜK'ten, Tele 1'e 'Merdan YanardaÄŸ' cezasÄ±
Radyo veÂ Televizyon Ãœst Kurulu'nca (RTÃœK), gazeteci Merdan YanardaÄŸ'Ä±n canlÄ± yayÄ±ndaki sÃ¶zleri nedeniyle TeleÂ 1Â kanalÄ±naÂ en Ã¼st sÄ±nÄ±rdan idari paraÂ veÂ 7 gÃ¼n yayÄ±n durdurma cezasÄ± verildi.Â
06.07.2023 - 16:23 | | ANKARA, (DHA)
RTÃœK, haftalÄ±k olaÄŸan toplantÄ±sÄ±nda TeleÂ 1 Genel YayÄ±n YÃ¶netmeni Merdan YanardaÄŸ'Ä±n tutuklanmasÄ±na gerekÃ§e gÃ¶sterilen sÃ¶zleri deÄŸerlendirdi.Â MÃ¼zakereler sonunda kanalÄ±n 6112 sayÄ±lÄ± Radyo Televizyon KuruluÅŸ ve YayÄ±n Hizmetleri HakkÄ±nda Kanun'unÂ 8'inciÂ maddesinin 1'inci fÄ±krasÄ±nÄ±n (b) ve (d) bentlerini ihlal ettiÄŸine karar verildi. Kanala Ã¼st sÄ±nÄ±rdan para cezasÄ± ve yayÄ±n durdurma yaptÄ±rÄ±mÄ± uygulandÄ±.Â