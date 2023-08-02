RTÜK Başkanı Şahin: Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildi
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin “Atatürk” isimli dizinin yayından kaldırılmasının ardından Disney+ platformu için inceleme başlatılmasına karar verildiğini açıkladı.
02.08.2023 - 01:16 | | İHA
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Disney+ isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan ‘Atatürk’ dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk en önemli toplumsal değerimizdir. Basına yansıyan Ermeni lobisi müdahalesi iddiaları titizlikle araştırılmaktadır. Kamuoyuna saygılarımla duyuruyorum” ifadelerine yer verdi.