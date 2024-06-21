Roma İmparatoru Jül Sezar'ın meşhur sözü bu kalede söylendi: Zile kalesine turist akını

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'ne bayram tatilinde yerli ve yabancı turistler akın etti.

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, "Tarihi Zile Kalesi ve müze bu yıl bir ilke imza attı. Şehrin tam ortasında bulunması ve bayram tatilinin 9 gün olması sebebi ile 35 bin olan ilçe nüfusumuzdan daha fazla ziyaretçi aldı.

Günlük yaklaşık 10 bin kişi burayı ziyaret etti. Bunun sebebi ulaşım çok kolay ve Türkiye'nin en güzel, hikayesi olan kalelerinden biri olmasıdır. Roma İmparatoru Jül sezarın veni vidi vici sözünü bu kalede söylemiş olması ve müzenin şehre çok yakın olmasıdır. Çevre il ve ilçelerden gelenler ve birde turların bayram döneminde gelmesi bu ziyaretçi sayısına ulaştırdı" dedi.