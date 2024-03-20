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Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), PKK/KCK'nın sözde sorumlusu Rojda Bilen'i Irak'ın Süleymaniye kırsalında etkisiz hale getirdiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

20.03.2024 - 10:48 | | ANKARA, (DHA)
Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu 'Bişeng Brüsk' kod adlı Rojda Bilen, dün MİT'in Irak’ın Süleymaniye kırsalında düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Rojda Bilenin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Güvenlik kaynakları, terörist Rojda Bilen'e yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, MİT'in adım adım izlediği Rojda Bilen'in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı. (DHA)

Rojda Bilenin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

Rojda Bilenin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı

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