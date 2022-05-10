GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemResmen kavrulacağız! Tarih verildi, böylesi görülmedi
HaberlerGündem Haberleri Resmen kavrulacağız! Tarih verildi, böylesi görülmedi
ABONE OL

Resmen kavrulacağız! Tarih verildi, böylesi görülmedi

Büyük tehlike! Hava sıcaklıkları artıyor. Rekor artışlar görülecek. Tarih belli oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Meteoroloji Örgütü, 2026 yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde bulundu. Kayıtların tutulmasından beri dünyada en sıcak yıl 2016 olmuştu.

10.05.2022 - 17:07 |
Resmen kavrulacağız! Tarih verildi, böylesi görülmedi

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Dünya Meteoroloji Örgütü uzmanları 2026 yılına kadar hava sıcaklıklarında yeni bir rekor kırılacağı tahmininde bulundu. Meteorologlar bunun gerçekleşme ihtimalini yüzde 93 olarak hesapladıklarını duyurdu. Ayrıca küresel ısınmada 1,5 derecenin de gelecek beş yıl içinde aşılmasının yüzde 50 oranında mümkün olduğu belirtildi. Hava sıcaklıklarının kaydedilmeye başlamasından beri dünyada en sıcak yıl 2016 olmuştu. 2021 Yazı da kayıtlara en sıcak mevsim olarak geçti.

2015 Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlandırma hedefinin kabul edildiğine dikkat çeken Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ) Genel Sekreteri Petteri Taalas bu değerin tesadüfen seçilmediğini söyledi. Taalas 1,5 derecenin "iklim sonuçlarının insanlar ve tüm bir gezegen için daha da zararlı hale geleceği bir noktayı" ifade ettiğini belirtti.

Taalas, sera gazlarının doğaya salımının devam etmesiyle birlikte denizlerin daha da ısınacağı ve asidik hale geleceği, buzulların eriyeceği, deniz seviyesinin yükseleceği ve olağanüstü hava şartlarının yaşanacağı uyarısını bir kez daha yaptı. Kuzey Kutup Bölgesi'nde (Arktika) ısınmanın halen olağanüstü derecede yüksek olduğuna dikkat çeken Taalas "Kuzey Kutup Bölgesi'nde olan, hepimizi etkiliyor" dedi.

İngiltere'nin meteoroloji kurumu Met Office'te güncel analizi yapan ekibe başkanlık eden Leon Hermanson da tek bir yılda 1,5 derece sınırının aşılmasının Paris Anlaşması'nda konan eşiğin aşılması anlamına gelmediğini belirtti. Ancak bunun "daha uzun bir dönem içinde 1,5 derecenin aşıldığı bir duruma yaklaşıldığını" göstereceğini sözlerine ekledi. DMÖ daha önce yaptığı bir hesaplamada 2021 yılında küresel ısınmayı 1,1 derece olarak ölçmüştü.

Araştırmacılar 2022-2026 yılları arasında yıllık hava sıcaklığında, (1850-1900 yılları arasındaki) sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,1 ila 1,7 derece arasında bir artış olacağını hesaplıyor. 2026 yılına kadar Sahel Bölgesi, Kuzey Avrupa, Alaska ve Kuzey Sibirya'da daha yüksek yağış, Amazonlar'da ise hava şartlarının daha kurak olması bekleniyor. Yağışların kış aylarında tropikal bölgelerde artacağı, subtropikal bölgelerde ise azalacağı öngörülüyor.

Üniversitede izdiham! Öğrenciler ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı
İlgili Haber
Üniversitede izdiham! Öğrenciler ezildi: 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı
İki ödeme birden! Maaş yükseldikçe artıyor
İlgili Haber
İki ödeme birden! Maaş yükseldikçe artıyor

 

 

GÜNCEL HABERLER

Davutoğlu'ndan Mersin'e ziyaret

Davutoğlu'ndan Mersin'e ziyaret

Müzik yasağı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakanlık duyurdu: Uzatıldı

Müzik yasağı ile ilgili son dakika açıklaması! Bakanlık duyurdu: Uzatıldı

Kazakistan ile 15 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız

Kazakistan ile 15 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Müzik yayını uzatıldı mı? Müzik yasağı kaldırıldı mı? İçişleri Bakanlığı Genelge yayımladı!

Müzik yayını uzatıldı mı? Müzik yasağı kaldırıldı mı? İçişleri Bakanlığı Genelge yayımladı!

Sıradaki Haber
Halkbank personel alımı ilanı yayınlandı! 150 uzman yardımcısı alınacak! İşte Halkbank personel alımı başvuru şartları!

Halkbank personel alımı ilanı yayınlandı! 150 uzman yardımcısı alınacak! İşte Halkbank personel alımı başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Azerbaycan Hazar Denizi’nde 6 mayını etkisiz hale getirdi

Azerbaycan Hazar Denizi’nde 6 mayını etkisiz hale getirdi

Sıradaki Haber
Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alacak milyonları ilgilendiriyor

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem! Tamamen değişiyor, ev alacak milyonları ilgilendiriyor

Sıradaki Haber