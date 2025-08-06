Renk körü ehliyet alabilir mi?

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Renk körü olanlar ehliyet alabilir mi sorusu, ehliyet almak isteyen renk körü bireylerin cevabını merak ettiği soruların başında geliyor. Peki renk körü nedir? Renk körü olmasına rağmen birisi ehliyet alabilir mi?

Renk körü nedir?

Renk körlüğü (renk görme eksikliği), kişinin renkleri çoğu insandan farklı algılamasına neden olan bir durumdur. Bu durumda, özellikle belirli renk tonları arasındaki farkları ayırt etmek zorlaşır. Renk körlüğü genellikle kalıtsaldır ve doğuştan gelir, ancak bazı göz hastalıkları veya yaralanmalar da sonradan renk görme sorunlarına yol açabilir.

Renk körlüğünün en yaygın türü, kırmızı ve yeşil tonlarını birbirinden ayırt etmeyi zorlaştıran çeşididir. Daha nadir görülen bir başka türü ise mavi ve sarı renklerin karıştırılmasına sebep olur. Tam renk körlüğü ise oldukça ender rastlanan bir durumdur ve kişi dünyayı siyah-beyaz tonlarında görür.

Renk körlüğünün belirtileri genellikle hafiftir ve birçok insan bu duruma zamanla uyum sağlar. Örneğin, renklerin ton farklarını görememe, renklerin soluk görünmesi veya bazı renklerin birbirine çok benzer algılanması gibi sorunlar yaşanabilir. Bazı ağır vakalarda ise göz titremesi (nistagmus) veya ışığa hassasiyet gibi ek belirtiler ortaya çıkabilir.

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Renk körlüğünün kesin bir tedavisi yoktur, ancak özel filtreli gözlükler veya kontakt lensler, bazı renklerin daha net ayırt edilmesine yardımcı olabilir. Bununla birlikte, renk körü olan birçok insan günlük yaşamlarında herhangi bir ciddi zorluk yaşamaz ve renk farklılıklarına alışarak hayatlarını normal şekilde sürdürebilir.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamalarına göre:

Gece körlüğü olanlar, gün doğumundan bir saat sonrasından itibaren gün batımından bir saat öncesine kadar araç kullanabilirler.

Renk körlüğü olanlar ise, herhangi bir ek koşul aranmadan sürücü belgesi alabilir ve araç kullanabilirler.

Sonuç olarak renk körlüğü, ehliyet almak için engel teşkil etmez. Renk körü olan bireyler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın sürücü belgesi alabilir.