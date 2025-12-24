Regaip Kandili tesbihleri gecenizi bereketlendirecek! Perşembe gecesi Regaip Kandili zikir ve tesbihlerini unutmayın

Haberin Devamı

Regaip Kandili zikir ve tesbihleri, Recep ayının ilk cuma gecesi olan bu mübarek gün dolayısıyla merak edildi. Tüm İslam camiası tarafından kutsal ve oldukça önemli olan bu mübarek günde bol bol dua okunacak ve ibadetler eda edilecek. Recep, Şaban ve Ramazan'dan oluşan üç ayların ilki idrak ediliyor. İslam dünyasının manevi bir iklime büründüğü bu ayda oruç tutmak önem taşır. Peki, Regaip Kandili'nde hangi zikir ve tesbihler çekilir? Regaip Kandili’nde çekilen zikir ve tesbihlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

REGAİP KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

Her kandil gecesi için olduğu gibi Regaip kandili için de 100 defa "Subhanallahil Hayyil Kayyum", 100 defa "Subhanallahil Ehadis Samed", 100 defa "Subhanallahil Gafurir Rahim" çekilebilir. Aynı zamanda "La İlahe İllallah, Allahümmesalli Ala Seyyidina ve Ala Ali Seyyidina, Estağfirullah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Azim ve Allah(C.C)" çekilebilir. Aynı zamanda devamında gelen üç aylar boyunca da her gün 111 defa "Allahümme Salli Ala Muhammed" diyerek Peygamber Efendimize salavat getirilmesi tavsiye edilir. Sonrasında ise aynı şekilde "Ya Allah" diyerek tesbih çekilebilir.

1. İstiğfar Getirmek (Tövbe)

Regaip Kandili, günahlardan arınma ve Allah’a yakınlaşma gecesidir. Bu sebeple, sık sık istiğfar getirilmesi tavsiye edilir.

“Estağfirullah el-Azim ve etubu ileyh” (Anlamı: "Bağışlanma dilerim, Yüce Allah'a tevbe ederim")

Bu zikir, en az 100 kere tekrarlanarak Allah’tan bağışlanma dilenebilir.

2. Kelime-i Tevhid Getirmek

“La ilahe illallah” (Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur.)

Bu mübarek gecede Kelime-i Tevhid, Allah’ın birliğini anmak ve iman tazelemek için çekilir. 100 veya daha fazla sayıda tekrarlanabilir.

3. Salavat Getirmek

Peygamber Efendimiz (s.a.v) üzerine salavat getirmek, her zaman olduğu gibi Regaip Kandili’nde de büyük fazilete sahiptir.

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.”

Bu salavat, Peygamberimiz’e (s.a.v) sevgiyi ve bağlılığı ifade eder ve bolca çekilmesi tavsiye edilir.

4. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber Tesbihi

Bu zikirler, Allah’ın yüceliğini ve büyüklüğünü anmak için yapılır:

“Subhanallah” (Allah'a hamd olsun)

“Elhamdülillah” (Şükür Allah'adır, Allah'a şükürler olsun)

“Allahu Ekber” (Allah büyüktür.)

33’er defa tekrarlanabilir veya daha fazla sayıda çekilebilir.

5. 100 Defa Tevhid Tesbihi

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala kulli şey’in kadir.”

(Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur. O, tektir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd yalnız O’na aittir ve O her şeye kadirdir.)

Bu zikir, 100 defa tekrarlanarak Allah’a bağlılık ifade edilir.

6. Besmele Çekmek

Regaip Kandili’nde sık sık “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek Allah’ın adı anılır. 100 veya daha fazla sayıda besmele çekmek, bu geceyi manevi olarak bereketlendirecektir.

7. Allah’ın Güzel İsimlerini Anmak (Esmaü’l-Hüsna)

Allah’ın 99 güzel ismini (Esmaü’l-Hüsna) anmak ve her bir ismi zikretmek, manevi huzur ve yakınlık sağlar. Özellikle şu isimler tekrarlanabilir:

“Ya Rahman, Ya Rahim”

“Ya Gafur, Ya Tevvab”

“Ya Vedud, Ya Kerim”

8. Fatiha, İhlas, Felak ve Nas Surelerini Okumak

Regaip Kandili’nde sık sık Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okumak tavsiye edilir. İhlas Suresi, 3 veya 11 defa okunarak gece ihya edilebilir.

REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Regaip Kandili, rahmet ve bereketin yoğun olarak tecelli ettiği, kulların Allah’a daha fazla yöneldiği, günahlarının bağışlanması için dua ettiği özel bir zamandır. Hadis-i Şeriflerde müjdelendiği üzere bu gece Allah’ın kullarına rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı ve yapılan ibadetlerin katbekat mükâfatlandırıldığı bir fırsattır.

Regaip Kandili aynı zamanda, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dünyayı teşriflerinin ilk adımı olarak da kabul edilebilir. Hz. Amine Validemizin Alemlerin Efendisini vücudu şeriflerinde taşımaya başladığını anlaması Hz. Muhammed'in Ruhlar Alemindeki nurunun maddi dünyaya intikal ettiğinin habercisidir.