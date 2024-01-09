Regaip kandili hangi gün? Regaip kandili orucu kaç gün tutulur 2024, Regaip Kandili ne zaman 2024?

İbadetlerle geçirilen kandiller için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimi araştırılıyor. 2024 yılında idrak edilecek Regaip Kandili'ne günler kaldı. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili, bu hafta idrak edilecek. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? Regaip kandili hangi gün 2024?

2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini takvime göre üç aylar Receb ayıyla beraber 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil Regaip 11 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

REGAİP GECESİNİN ANLAMI

Regaip gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi gereken ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen, Recep ayı içerisinde bulunan günlerden birisidir. Hz. Muhammed'in Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü bilinir. Receb ayının ilk Perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla ibadet edilir.

DİNİ GÜNLER TAKVİMİ 2024

11 Ocak Perşembe: Regaip Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

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11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili