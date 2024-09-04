Rebiülevvel ayı ne zaman, anlamı nedir? Rebiülevvel ayında okunacak dualar...

Peygamber genel kabule göre Rebîülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bugünün kutlanması müslüman toplumlarda bir mevlid geleneği oluşturmuştur. İşte, 2024 Rebiülevvel tarihi...

Rebiülevvel ayı ne zaman?

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Rebiülevvel bu yıl 4 Eylül 2024 Çarşamba günü idrak edilmeye başlandı.

Rebiülevvel ayında okunacak dualar, kılınacak namazlar hangileri?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.