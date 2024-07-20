Rauf Denktaş kimdir, mezarı nerede? Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Barış Harekatı konuşması

"Ayşe tatile çıksın" denilerek başlatılan ve Kıbrıs'a kalıcı barışı getiren o harekat bugün 50 yaşında. 1974 yılında gerçekleşen ve dönemin küresel güçlerinin tüm tehditlerine rağmen Kıbrıs Barış Harekatı tarihe adını yazdırdı ve başarılı bir şekilde sonuçlandı. Bu harekatın mihenk taşları arasında her alan Rauf Denktaş günün anlam ve önemine istinaden arama motorları üzerinden sorgulanıyor.

Rauf Denktaş kimdir?

Rauf Denktaş, 27 Ocak 1924 tarihinde Baf şehrinde doğdu. 1930 yılında eğitim için İstanbul'a geldi. Fevzi Ati Lisesi'nde öğrenim gördü. 1941 senesinde de Lefkoşa İngiliz Okulu'ndan mezun oldu. Bu dönemde Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Bunun yanında memurluk, tercümanlık ve öğretmenlik de yaptı. 1944'de de hukuk eğitimi için Birleşik Krallık'a gitti. 1949 yılında da Aydın Hanım'la evlendi. 1947'de de adaya dönerek avukatlığa başladı. 1956 yılında da başsavcılığa yükseldi.

Siyasi kariyeri

Rauf Denktaş, 27 Kasım 1948 tarihinde düzenlenen mitinginde Fazıl Küçük ile birlikte hatiplik yaptı. Bu dönemde Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu'nun genel başkanı seçildi. Daha sonra Enosis ve EOKA'ya karşı mücadele etmeye başladı. 1 Ağustos 1958 tarihinde de Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu. Aynı yıl içerisinde Rumlar'ın Türk köylerine saldırması üzerine Ankara'ya giderek adaya asker gönderilmesini talep etti. Bunun yanında Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasında da büyük çaba gösterdi. 16 Ağustos 1960 tarihinde de 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanı'na ayak bastı. 1964 Londra Konferansı'nın ardından da Makarios tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildi ve Kıbrıs'a girmesi yasaklandı. Ancak bu emre uymayan Denktaş, gizlice Erenköy'e giderek savaşa katıldı. 1967 yılında da yakalanarak tutuklandı. Türk Hükümeti'nin yoğun siyasi baskıları sonucunda da serbest bırakıldı.

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1968'de yasağın kalkması üzerine de Kıbrıs'a döndü. 1970 seçimlerinde de Türk Cemaat Meclisi Başkanlığı'na seçildi. 13 Şubat 1975'de Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin ilanının ardından da meclis başkanı oldu. 1976 yılında yapılan ilk genel seçimlerde de devlet başkanlığına getirildi. 15 Kasım 1983'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. 1990,1995 ve 2000 yıllarında da yeniden bu göreve seçildi. Rauf Denktaş 13 Ocak 2012 tarihinde organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Vefatı'nın ardından Türkiye ve KKTC'nde ulusal yas ilan edildi. Cenazesi Cumhuriyet Parkı'nda toprağa verildi.

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