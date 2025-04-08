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Rapçi Massaka İstanbul'da gözaltına alındı

08.04.2025 - 08:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)

Rapçi Massaka İstanbul'da gözaltına alındı

 İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve 'Massaka' olarak bilinen M.İ., Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

 İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyada yayınlayan ve 'Massaka' olarak bilinen M.İ., Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan ve İtalya’da cezaevinde olan Barış Boyun'un liderliğini yaptığı suç örgütünün eylem ve faaliyetleri ile sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda; Youtube isimli sosyal medya platformunda 'Massaka' olarak bilinen M.İ.'nin suç ve suçluyu övücü klipler yayınladığı belirlendi. M.İ. polis ekipleri tarafından Pendik'te yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ile ilgili inceleme sürüyor.(

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