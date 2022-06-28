PTT 180. yıl dönümü devlet posta desteği doğru mu, PTT 180. yılına özel hediye çeki 2000 TL devlet posta desteği nedir?

PTT 180. yıl dönümü devlet posta desteği için yapılan aramalar arttı. PTT 180. yıl 2 bin TL hediye çeki hediyesinin doğru olup olmadığı sorgulanıyor. Peki, PTT 180. yıl dönümü devlet posta desteği doğru mu?

PTT 180. yıl dönümü devlet posta desteği doğru mu?

PTT ile hiçbir bağlantısı olmayan "PTT 180. yıl 2 bin TL hediye çeki", anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla yayılmaya başladı. Linke tıklanmasının akabinde 20 kişi ile paylaşılması halinde hediye kazanma şansının yakalanacağının belirtildiği oltalama sistemi, belirli aşama ilerlemenin ardından cihazlara virüs bulaşmasına neden olabiliyor.