Project Rise ne zaman çıkacak, Supercell Project Rise nasıl bir oyun olacak?

Project RISE, aksiyon ve rol yapma (RPG) unsurlarını birleştiren, roguelite özelliklere sahip bir oyun olacak. Oyun, çok oyunculu deneyime özel bir vurgu yapıyor.

PROJECT RİSE NE ZAMAN ÇIKACAK, SUPERCELL PROJECT RİSE NASIL BİR OYUN OLACAK?

Oyuncular, karakterlerini seçip diğer iki oyuncuyla birlikte "Kule" adı verilen bir alanı keşfedecekler. Her oturumda, Kule'nin farklı bir katmanında çeşitli düşmanlarla karşılaşacak ve karakterlerinin özel yeteneklerini kullanarak hayatta kalmaya çalışacaklar. Nihai hedef, mümkün olan en yüksek kata ulaşmak.

Supercell, oyunun ilk kapalı oynama sürümünü 7 Temmuz’da başlattı ve 14 Temmuz’da sona erdirdi. Project RISE için kesin bir çıkış tarihi bulunmuyor.

PROJECT RISE HANGİ KARAKTERLER VAR?

Project RISE'da yer alacak karakterler hakkında detaylı bilgi henüz paylaşılmadı. Ancak, Supercell’in eski bir oyunu olan Clash Heroes’tan aşina olabileceğiniz sanat tarzı, Project RISE’da da gözlemlenebileceği iddiası çok güçlü.. Öte yandan Supercell oyunun diğer tüm unsurlarının sıfırdan yapıldığı da belirtiliyor.

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