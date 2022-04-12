Prof. Dr. Serap HelvacÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±

HayatÄ±nÄ± kaybeden Marmara Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesi eski DekanÄ± Prof. Dr. Serap HelvacÄ±(63) iÃ§in sabah Marmara Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼k BinasÄ± Ã¶nÃ¼nde tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶renden sonra, Serap HelvacÄ±'nÄ±n TÃ¼rk BayraÄŸÄ±na sarÄ±lÄ±, sÃ¼tÃ¼ne Galatasay Spor KulÃ¼bÃ¼ bayraÄŸÄ± da konulan naaÅŸÄ±, Marmara Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi Camii'ne getirildi. Ã–ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±na, TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, HelvacÄ±'nÄ±n sevenleri, yakÄ±nlarÄ±, Galatasaray Lisesi'nden ve Spor KulÃ¼bÃ¼ camiasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, Ã§ok sayÄ±da meslektaÅŸÄ± ve yakÄ±nÄ± katÄ±ldÄ±. Taziyeleri Serap HelvacÄ±'nÄ±n eÅŸi Mehmet HelvacÄ±, oÄŸullarÄ± Selim ve Sinan HelvacÄ± ve yakÄ±nlarÄ± kabul etti. Cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, HelvacÄ±'nÄ±n naaÅŸÄ± omuzlarda taÅŸÄ±narak cenaze aracÄ±na konularak, Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'na defnedilmek Ã¼zere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

"BU YAÅžLARDAKÄ° ZAMANSIZ Ã–LÃœMLER Ä°NSANI DERÄ°NDEN YARALIYOR"

Galatasaray Spor KulÃ¼bÃ¼ eski baÅŸkanÄ± Dursun Ã–zbek "Serap'Ä±n cenazesinde Galatasaray CamiasÄ± burada. Serap benim kardeÅŸim gibi aynÄ± mektepten mezunuz. Mehmet de kardeÅŸim seviyesinde. Ã‡ok Ã¼zÃ¼cÃ¼ bir Ã¶lÃ¼m. Allah ailesine sabÄ±r versin. Bu yaÅŸlardaki zamansÄ±z Ã¶lÃ¼mler insanÄ± derinden yaralÄ±yor. AcÄ±mÄ±z sonsuz" dedi. Â

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