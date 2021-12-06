Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hayatını kaybetti

Türk felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 72 yaşında vefat etti. Fikriyat.com yazarı olan Duralı son olarak TRT ekranlarında 'Felsefe Söyleşileri' adlı programı da yapmıştı.

Prof. Dr. Teoman Duralı'ya taziye mesajları

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın 74 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından birçok bakan ve siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.

Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Prof.Dr. Duralı'nın hayatını kaybetmesinin ardından bakanlar ve siyasetçiler sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı.

İBRAHİM KALIN: NASIL DA GÜZEL BİR İNSANDI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat haberinin ardından Twitter hesabından taziye mesajı yayımlandı. Kalın, yayımladığı mesajında "Muhterem hocam Teoman Duralı Bey ebediyete yürüdü. Aklıyla, kalbiyle, duygusu ve duruşuyla nasıl da güzel bir insandı. Üniversite yıllarımın en güzel derslerini onunla yaptık. İlminden, irfanından her zaman feyiz aldım. Allah gani rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

ALTUN: FİKİRLERİNİZ HEP YAŞAYACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Duralı için taziye mesajı yayımlayarak, "Acımız büyük. Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'yı kaybettik. Yersiz, yurtsuz değildi. Yerinin de yurdunun da idrakindeydi ve hep yurdu için tefekkür etti, mücadele verdi. Mekanınız cennet olsun kıymetli Hocam. Biliyoruz ki eserleriniz, fikirleriniz hep yaşayacak" ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: FİKİR DÜNYAMIZIN ÖZGÜN VE ZİRVE İSMİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Duralı'nın ailesine başsağlığı dileyerek "Fikir dünyamızın özgün ve zirve ismi, akademimizin müstesna hocası Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın vefâtını derin bir teessürle öğrendim. Milletimize, talebelerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Cenâb-ı Allah makamını âli, mekânını cennet eylesin" şeklinde taziye mesajı yayımladı.

BAKAN KOCA: BÜYÜK BİR HAYAT SON BULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Duralı için yayımladığı taziye mesajında sevenlerine başsağlığı diledi. Koca, mesajında "Büyük bir hayat son buldu. Biyoloji Felsefesi konulu teziyle felsefe doktoru olan, eserleri ve yetiştiği yeni felsefecilerle öncü akademisyenler arasında yer alan Prof. Dr. Teoman Duralı artık aramızda değil. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kaydetti.

BAKAN YANIK: GERÇEK BİR ENTELEKTÜEL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yayımladığı mesajında "Ömrünü ilme ve talebelerine adayan gerçek bir entelektüel Prof. Dr. Teoman Duralı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

BAKAN GÜL: BİR ERDEM ANITINI YİTİRMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Prof. Dr. Duralı için 'Erdem Anıtı' diyerek, "Düşünce dünyamızın mimarlarından Prof. Dr. Teoman Duralı Hocamız ebediyete göç eyledi. Bir arifi, bir erdem anıtını yitirmenin üzüntüsü içindeyiz. Eserleri, medeniyetimizi inşa etmeye hep devam edecek. Mekanı cennet olsun" dileğinde bulundu.

BAKAN ÖZER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Duralı için yayımladığı taziye mesajında şunları söyledi:

"Ülkemizin değerli bilim ve fikir insanlarından Prof.Dr. Teoman Duralı Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

KURTULMUŞ: BÜYÜK BİR FELSEFECİ VE YOL GÖSTERİCİYDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise taziye mesajında "Eserleri ve hayatı ile ortaya koyduğu, köklerimiz üzerinden fikren yeniden dirilişimiz mücadelesinde cesaretli duruşuyla gerçek bir mütefekkir, büyük bir felsefeci ve yol göstericiydi. Prof. Dr. Teoman Duralı hocamıza Allah'tan Rahmet ve mağfiret diliyorum. Başımız sağolsun" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: KIYMETLİ BİR FELSEFECİ GÖÇTÜ BU DÜNYADAN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Duralı için "Fikir namusunun abidelerindendi" diyerek yayımladığı taziye mesajında "Büyük bir alim, kıymetli bir felsefeci göçtü bu dünyadan. İnsanlık biraz daha eksik artık. Teoman Duralı Hocamıza Allah rahmet eylesin. Fikir namusunun abidelerindendi. Mekanı cennet olsun. Fikir çilesiyle yoğrulmuş onurlu duruşu hep bizimle olacak" ifadelerini kaydetti.