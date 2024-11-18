Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, taziye mesajı yayımladı. Bakan Memişoğlu resmi sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Münci Kalayoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyorum."