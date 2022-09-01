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GündemProf. Dr. Celal Şengör "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı
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Prof. Dr. Celal Şengör "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Prof. Dr. Celal Şengör, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında "şüpheli" olarak ifadeye çağrıldı.

01.09.2022 - 11:45 |
Prof. Dr. Celal Şengör "Dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı

Celal Şengör hakkında, 23 Mayıs 'ta katıldığı programda kullandığı sözler nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlere alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Şengör, "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Şengör'ün önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifadesini vermesi bekleniyor.

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