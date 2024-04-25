POMEM sınav ücreti yatırma süresi bitti mi, 31. Dönem POMEM para yatırma işlemi saat kaçta sona erecek?

POMEM sınav ücreti yatırma süresine ait detaylar sorgulanıyor. Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) başvuru sonuçları ardından adaylar sınav ücreti yatırma aşamasına geçti. Peki, POMEM sınav ücreti yatırma sona erdi mi?

POMEM ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

POMEM ücreti son gün 25 Nisan Perşembe günü. 259’u şehit veya vazife malulü olanların eş ya da çocukları olmak üzere lisans mezunu 33.586 erkek ve 27.669 kadın ile ön lisans mezunu 38.790 erkek ve 21.075 kadın olarak toplam 121.120 adayın başvuru yaptığı 31. dönem POMEM başvuru ücreti 1050 TL olarak duyuruldu. Sıralamaya giren adaylar başvuru ücretini 25 Nisan Perşembe günü saat 17.00’a kadar yatırması gerekiyor.

POMEM SINAV ÜCRETİ YATIRMA SÜRESİ BİTTİ Mİ, SAAT KAÇTA SON?

31. Dönem POMEM sınav ücreti yatırma işlemleri 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00’de sona erecek.

Başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar işlemlerini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA 31. Dönem POMEM Giriş Sınavı isimli hesaba yatıracak. POMEM başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yapılacak.

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