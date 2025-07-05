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GündemPolonyalı turistten tepki çeken hareket! Şikayet üzerine gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi
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Polonyalı turistten tepki çeken hareket! Şikayet üzerine gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

05.07.2025 - 18:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erkan UYSAL/ALANYA (Antalya), (DHA)

Polonyalı turistten tepki çeken hareket! Şikayet üzerine gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya'nın ilçesinde bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkaran turist dükkan sahibinin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen turist adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Temmuz'da saat 02.30 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi, Kızlarpınarı Caddesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde caddede yürüyen Polonya uyruklu turist B.J.P. (28) bir iş yerinin tentesinde asılı Türk bayrağını yerinden çıkarıp daha sonra yere bırakarak yoluna devam etti. Sabah dükkanını açan iş yeri sahibi Barış Saraç bayrağın yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Saraç, bayrağa saygısızlık yapıldığı iddiasıyla polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Polonyalı turist B.J.P., kaldığı otelde polis tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen B.J.P., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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