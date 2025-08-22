Polis'ten film gibi takip: Kahramanmaraş'tan Zonguldak'a dolandırıcı şebekesi çökertildi!

Haberin Devamı

Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki farklı kuyumcudan gelen ihbar üzerine harekete geçti. İddialara göre genç bir kadın, bozdurmak bahanesiyle dükkanlara sahte altın bırakmaya çalıştı ancak durumundan şüphelenilince hızla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine teyakkuza geçen Kozlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli kadının eşkalini ve kaçış güzergahını belirledi. Kısa süren bir kovalamacanın ardından, genç kadın bir akaryakıt istasyonunda yakalandı.





"ERKEK ARKADAŞIMLA GELDİM" İTİRAFIYLA OPERASYON GENİŞLETİLDİ

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.B. (22) dolandırıcılık işini galerici olduğunu söylediği erkek arkadaşı A.S. (28) ile birlikte yaptıklarını, kilometrelerce yol kat ederek Kahramanmaraş'tan Zonguldak'a geldiklerini söyledi.

İtiraf üzerine ekipler, ikinci şüpheliyi yakalamak için Abaz Caddesi'nde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Kısa sürede A.S.'nin kullandığı 06 AY 7973 plakalı Seat marka araç tespit edildi ve polisin başarılı takibiyle araç durdurularak A.S. gözaltına alındı.







ARAÇTAN SUÇ PAZARI ÇIKTI

Görenleri şaşırtan asıl detay ise operasyonun ikinci aşamasında ortaya çıktı. Polis ekipleri, A.S.'nin kullandığı araçta arama yaptığında adeta gözlerine inanamadı. Arama sonucunda, dolandırıcılık çetesinin suçtan elde ettiği değerlendirilen 112 bin 449 TL nakit para, 63 adet sahte 1 gram altın, 7 adet sahte çeyrek altın, çeşitli kredi kartları, araç ruhsatları, pasaport ve kaşeler, 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek, altın kalıpları ve boş altın keseleri ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin üzerinde ve aracından çıkan sahte altınların yanı sıra, bölgedeki kuyumculara bozdurulan 9 adet sahte altın da delil olarak toplanarak soruşturma dosyasına eklendi.







EHLİYETSİZ KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan şüpheli A.S.'ın aynı zamanda ehliyetsiz araç kullandığı da ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dolandırıcılığın yanı sıra ehliyetsiz araç kullanmaktan da A.S.'ye 40 bin TL idari para cezası kesti. Suç makinesi gibi kullanılan araç ise yediemin otoparkına çekilerek trafikten men edildi.

Gözaltına alınan M.B. ve A.S., emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kozlu halkı, başarılı operasyon sonrası güvenlik güçlerine duyduğu minneti dile getirerek, "Polisimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Bu şehir onlara emanet" ifadeleriyle teşekkür etti.