Polislere yaka kamerası mı takılacak? Polislere kamera takılacak mı?

2025'te tüm polislere yaka kamerasını takılacağını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kameralara yüz tanıma sistemi de getirileceğini söyledi.

Polislere yaka kamerası mı takılacak?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında sorularını yanıtladı.

Yerlikaya, tüm polislere 2025 yılı itibarıyla yaka kamerası takılacağını duyurdu.

Kameralarda yüz tanıma sisteminin de olacağını belirten Bakan Yerlikaya, şu açıklamayı yaptı:

“2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek.

Aynı şey vatandaş için de geçerli. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır.

ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.

Yaka kamerasıyla birlikte, polise karşı yapılan şikayet, iddia ve performanslar hızla değerlendirilebilecek.

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Polis memurlarının yaka kameralarından gelen görüntüler, komuta merkezinden anbean takip edilebilecek. Sistemin amacı, daha şeffaf bir şekilde halkla ilişkiler sağlamak ve meydana gelen konulara merkezden anında müdahale etmek.”