Polisin dur ihtarına uymadı, faturası ağır oldu

Edinilen bilgiye göre, Yozgat'ta M.K isimli kişi bir alışveriş merkezinin güvenlik görevlilerine zorluk çıkartarak aracı ile ayrıldı. Güvenlik görevlileri sürücünün alkollü olduğu ihbarında bulundu. Polis ekipleri alış veriş merkezi yakınında aracı durdurmak istedi. Dur ikazına riayet etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada polis ekipleri aracı Menderes Bulvarı üzerinde durdurmayı başardı. Yapılan kontrollerde sürücünün 0.81 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücüye dur ikazına uymadığı ve alkollü araç kullandığı için 2 farklı maddeden toplamda 225 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 8 ay el konuldu arası ise 2 ay trafikten men edildi.