Polis günü mesajları! Resimli, uzun ve kısa eşe, sevgiliye, arkadaşa, kardeşe, babaya, anneye, kuzene polis haftası kutlama mesajları ve sözleri…

10 Nisan 1845'te Polis Nizamnamesi’nin yayımlanmasıyla kurulan Türk Polis Teşkilatı’nın bu yıl 177. yıl dönümü kutlanıyor. Büyük bir fedakarlık göstererek kamunun düzenini sağlayan, toplumun huzur ve güveni için mesaisini hazırlayan polislerimizin polis gününü kutlamak isteyenler için “Polis günü mesajları” derledik. İşte Resimli, uzun ve kısa eşe, sevgiliye, arkadaşa, kardeşe, babaya, anneye, kuzene polis haftası kutlama mesajları ve sözleri…

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum

Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

Görev yapmakta olan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 177. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyorum.

Yatağımızda rahat uyuyalım diye canını feda eden tüm şehit polislerimizi rahmetle anıyorum. Polis haftasında tüm polislerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Devletimizin emrinde, milletimizin gönlünde; hırsızın teröristin, kaçakçının uyuşturucu satıcısının ensesinde; trafikte nöbette, geceye huzur veren o düdük sesindeyiz. Her gün yeni başarılara imza atan teşkilatın 177. Yaşı kutlu olsun.

Polis haftanızı kutlar, kazasız, belasız görevler dilerim.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı kutlu olsun. Başta hendeklerde ve 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekatta şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri basında şehit düşmüş kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Tüm emniyet mensuplarımıza görevlerinde başarılar diliyor, Polis Teşkilatımızın 177. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyorum. Vatan, millet, bayrak ve mukaddesat için canını feda ederek şehitlik mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve şükranla anarken, gazilerimize sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun

Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 177. yaşında.