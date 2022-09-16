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PKK'ya çocuk götüren DBP il temsilcisi tutuklandı

Mersin'de, sosyal medya hesaplarından propaganda yöntemleriyle yaşı küçük çocukları ve gençleri kandırıp, terör örgütü PKK/KCK'ya götürdüğü belirlenen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Temsilcisi Metin İnce, tutuklandı.

16.09.2022 - 11:29 |
PKK'ya çocuk götüren DBP il temsilcisi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında DBP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce'nin R.K.'yi (15) propaganda yöntemiyle kandırarak, örgütün kırsal alanına götürdüğü tespit edildi.

Bir dönem HDP Toroslar ilçe eş başkanı olarak da görev yapan Metin İnce, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İnce, ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan R.K.'nin ailesi kızlarının geri dönmesi için çağrı yaptı.

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