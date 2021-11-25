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PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü

Son dakika haberi... MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından Nihat Gören olduğu belirlendi.

25.11.2021 - 10:52 | | Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)
PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumlusu Nihat Gören öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kandil ve Gara'da düzenlediği operasyonlarda, 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, örgütün sözde dış ilişkiler sorumlularından 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi. Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

 

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