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PKK terör örgütüne yönelik Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde “Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun TANRIÖVER” Operasyonu başlatıldı.

24.08.2022 - 09:33 |
PKK terör örgütüne yönelik Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.

PKK terör örgütüne yönelik Eren Abluka-35 operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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