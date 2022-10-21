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PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutanı Burhan Picak yakalandı

MİT, düzenlediği operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

21.10.2022 - 09:34 |
PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutanı Burhan Picak yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK suikast biriminde ve Musul/Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren Canşer/Laşer Kod Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

2015 YILINDA ÖRGÜTE KATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre Burhan Piçak'ın 2015 yılında Diyarbakır/ Lice'den Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG'ye katıldığını, Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

 SUİKAST BİRİMİNİN SÖZDE KOMUTANI

Teröristin 2019-2020 yıllarında Suriye/Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye/Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast birimine görevlendirildiği Akabinde Irak/Musul/Sincar'da görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

 

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