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Piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki ele geçirildi.

30.12.2023 - 11:48 | | Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Piyasa değeri 1 milyon TL olan kaçak içki ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’ndeki bir depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 1023 şişe kaçak içki, 1000 boş içki şişesi, 4 bin sahte bandrol ve suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 160 TL ele geçirildi.

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