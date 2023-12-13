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Piyanist Neco öldü mü? Necati Alkayalı kimdir, Piyanist Neco neden öldü?

Piyanist Neco adıyla bilinen Necati Alkayalı'nın ölüm haberi sevenlerini üzdü. Antalya Finike'de yaşayan Piyanist Neco'nun bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Peki, Piyanist Neco kimdir, neden öldü?

13.12.2023 - 14:58 |
Piyanist Neco öldü mü? Necati Alkayalı kimdir, Piyanist Neco neden öldü?

Antalya'nın Finike ilçesinin Yuvalı Mahallesinde oturan Necati Alkayalı'nın (Piyanist Neco), bir süredir rahatsız olduğu ve önceki gün fenalaşarak Antalya merkeze götürüldüğü öğrenildi.

PİYANİST NECO NEDEN ÖLDÜ?

İlk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Alkayalı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Alkayalı'nın cenazesi, 13 Aralık 2023 tarihinde Yuvalı mezarlığına defnedilecek.

PİYANİST NECO KİMDİR?

Piyanist Neco, Akdeniz kıyı şeridinde, Antalya ve ilçelerinde özel mekanlarda orkestrası ile sahne alıyordu. Gerçek adı Necati Alkayalı olan Piyanist Neco'nun video paylaşım platformlarında klipleri de bulunuyordu.

 

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