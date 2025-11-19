Pirinç hasadı başladı! Dağların arasında bereketli topraklar

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yıldır geçim kaynağı olan pirinç, bölgenin iklimi ve verimli toprakları sayesinde yüksek kalitede yetiştiriliyor. Ancak çoğu kişi bu dağlık coğrafyada pirinç üretimi yapıldığını duyunca şaşkınlık yaşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda baraj yapımı nedeniyle ilçe merkezi ve birçok köy sular altında kalmıştı. Buna rağmen, suların altında kalmayan köylerde üretim tüm hızıyla devam ediyor. Zorlu arazi şartlarına rağmen üreticiler geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürürken, hasat döneminde yoğun bir emek ortaya konuluyor.

Bölge halkı, pirincin Yusufeli markasıyla daha fazla tanıtılmasını ve desteklenmesini istiyor. Yetkililer ise Yusufeli pirincinin önümüzdeki yıllarda coğrafi işaret alarak markalaşmasının hedeflendiğini belirtiyor.