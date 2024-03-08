Pınar Öktem Doğan kimdir? Pınar Öktem Doğan heykelleri arasına Eda Erdem heykeli de eklendi

Pınar Öktem Doğan kimdir? Eda Erdem heykeli kimin yaptığı merak konusu oldu. Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gafı törene damga vurdu.

Pınar Öktem Doğan kimdir?

Pınar Öktem Doğan, başarılı bir heykeltraş olarak bilinir. Babası, Devlet Sanatçısı Tankut Öktem'in vefatının ardından, kızları Pınar Öktem Doğan ve kardeşi Oylum Öktem İşözen, miraslarını devraldılar.

Pınar Öktem Doğan heykelleri

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