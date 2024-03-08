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Pınar Öktem Doğan kimdir? Pınar Öktem Doğan heykelleri arasına Eda Erdem heykeli de eklendi

Türkiye’nin A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın ve Fenerbahçe Opet’in lideri olan Eda Erdem Dündar için bir heykel yaptı. Bu heykel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle tanıtıldı. Eda Erdem Dündar’ın heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi girişine yerleştirildi. Heykeli ise Pınar Öktem Doğan yaptı. Peki, Pınar Öktem Doğan kimdir?

08.03.2024 - 14:47 |
Pınar Öktem Doğan kimdir? Pınar Öktem Doğan heykelleri arasına Eda Erdem heykeli de eklendi

Pınar Öktem Doğan kimdir? Eda Erdem heykeli kimin yaptığı merak konusu oldu. Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın Ülker Stadyumu önündeki heykelinin açılış töreni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gafı törene damga vurdu.

Pınar Öktem Doğan kimdir?

Pınar Öktem Doğan, başarılı bir heykeltraş olarak bilinir. Babası, Devlet Sanatçısı Tankut Öktem'in vefatının ardından, kızları Pınar Öktem Doğan ve kardeşi Oylum Öktem İşözen, miraslarını devraldılar.

Pınar Öktem Doğan heykelleri

Ufka Bakan Atatürk Heykeli

Mağusa Büyük Özgürlük Anıtı

 

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