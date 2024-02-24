Pilot Barbaros Demirbaş kimdir? KAAN pilotu Barbaros Demirbaş’ın rütbesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı. Peki, KAAN pilotu Barbaros Demirbaş kimdir?

PİLOT BARBAROS DEMİRBAŞ KİMDİR?

Dünya çapında bilinen, uluslararası test pilotları için yüksek eğitimler veren okullarda okudu. Kendisi, uluslararası alanda tanınan bir test pilotudur. Bugüne kadar en az 40 farklı uçağı uçuran Demirbaş, yoğunlukla F4 ve F16 uçtu. Barbaros Demirbaş 2009 yılında kurulan Test Filo'ya 5 yıl süreyle komutanlık yaptı.

KAAN'ın ilk pilotu olan Barbaros Demirbaş, yaşadığı deneyimi mükemmel olarak nitelendirdi. Demirbaş, "Savunma sanayiimizin akıl birliği var. Bundan sonra yolumuz çok daha çetin. Bugünkü uçuşta benim duygularım çok rahattı ama uçuş öncesi ve sonrasında çalışma arkadaşlarımızın o uçuş hattına geldiğini görmek en güzel duyguydu benim için. Tekrar çok teşekkür etmek isterim. Uçak üstünde 10 binin üzerinde veri var. Test kontrol odasında 50’den fazla mühendisimiz, 15'ten farklı disiplin uçağı benim gördüğümden çok daha erken takip edebiliyorlar. Mükemmel bir uçuş oldu." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı