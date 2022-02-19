Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli (Mister Maker) öldü mü?

Çocuk ve aileler tarafından yakından tanınan, yapımlarıyla büyük bir izleyici kitlesini ekranlara bağlamayı başaran Phil Gallagher’in yaşamını yitirdiği iddia ediliyor. Belgeselde Bay Becerikli karakterine hayat veren Phil Gallagher’in öldüğü iddası üzerine hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli öldü mü? İşte detaylar…

Becerekli karakterini Phil Gallagher canlandırıyordu. 2008 yılından itibaren ekranlarda olan Bay Becerekli belgeseli dünyaca ünlü bir yapımdı. Ünlü ismin yaşamını yitirdiği iddia ediliyor.

MİSTER MAKER KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Belgeselde Bay Becerekli karakteri Phil Gallagher tarafından canlandırılmıştı. Sosyal medyada ünlü ismin hayatını kaybettiği iddia edilse de henüz bir açıklama gelmedi.

BAY BECERİKLİ KİMDİR?

Bay Becerikli, bir İngiliz eğlence belgeselidir. İlk olarak 23 Şubat 2008'de PBS Kids Sprout TV programında yayına çıkmıştır. Bölüm sayısı 60'tır.

Bu programda 1 dakika zamanı ve çocukların Bay Becerikli'den yardım alması dışında Bay Becerikli birçok zaman sıkılır ve sonunda bir şeyler yapmaya karar verir. Becerikli kamyonundan eşyalar alır ve bir bölüm daha sihirli bir şekilde oluşur.