PFDK tedbirsiz sevk ne demek? Tedbirli sevk ne demek? İşte tedbirli tedbirsiz sevkin anlamı…

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, PFDK'ya sevk edildi. Peki, Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor?

PFDK tedbirsiz sevk ne demek?

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Tedbirsiz sevk etmek: Sevk süresince oyuncunun sırası gelen maçlarda oynamasına engel olmadığı anlamına gelmektedir.

Tedbirli sevk ne demek?

Tedbirli Olarak Disiplin Kuruluna Sevk etmek; Tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk, üyenin Partideki görevlerinden derhal uzaklaştırılması sonucunu doğuran tedbir işlemidir. Partiden kesin veya geçici ihracı gerektiren hallerde, disiplin kuruluna sevke yetkili kurul, tedbirli olarak sevk kararı verebilir.