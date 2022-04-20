Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman? Kutlu Doğum Haftası nedir, ne zaman? Peygamber efendimizin doğum günü 2022!

Peygamber Efendimiz (SAV)'i anmak için kutlanan “Kutlu Doğum Haftası” 1989'da Türkiye Diyanet Vakfının başlattığı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da desteklemesiyle ülkemizde resmiyet kazandı. İşte Peygamber Efendimizin doğum günü ve Kutlu Doğum Haftası ile ilgili detaylar…

Kutlu Doğum Haftası ne zaman?

2022 Mevlid-i Nebi başlangıç tarihi 14 Nisan 2022 Perşembe, bitiş tarihi ise 20 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

Peygamber Efendimizin doğum günü ne zaman?

Muhammed'in doğum tarihi bazı kaynaklarda 17 Haziran 569, 570, bazı kaynaklarda da 20 Nisan 571 (Mısırlı El Feleki) yılı olarak geçse de Fil Vak'ası'nın meydana geldiği yılın 9 Rebîülevvel'i (20 Nisan 571 Pazartesi günü) olarak tespit etmiş, Muhammed'in miladi takvime göre doğum günü 20 Nisan gününe denk gelen bir hafta olduğu düşünülünce Diyanet tarafından o dönem 20-26 Nisan tarihleri arası kutlu doğum haftası olarak kutlanmaya başlanmıştır.

İslam'da Hz. Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının On birinci gecesini On ikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki hafta, 1989 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı desteği ile, günümüzde sadece Türkiye'de kutlanan Kutlu Doğum Haftası ilan edilmiştir.

2008 yılından itibaren etkinlik tarihi bir hafta öne alınarak değiştirilmiş ve 14-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenmeye başlamıştır.

Kutlu Doğum Haftası nedir?

Mevlid-i Nebi Haftası, eski adıyla Kutlu Doğum Haftası, Süleyman Hayri Bolay'ın teklifi ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1989 yılında başlatılan, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da desteklenerek sadece Türkiye'de resmiyet kazandırılarak her yıl farklı gündem ile Muhammed'in anlatılmasının amaçlandığı ve 1994-2017 yılları arasında doğum gününün miladi takvime göre 20 Nisan kabul edilerek kutlandığı ifade edilen bir etkinlik haftasıdır. Etkinlik 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılmaktaydı.

18 Mayıs 2017 tarihinde Kutlu Doğum Haftası'nın adı Siret Haftası olarak değiştirilmiştir. 29 Kasım 2017 tarihli ve 30255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kutlu Doğum Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le haftanın ismi "Mevlid-i Nebi Haftası" olarak ve kutlama tarihleri de hicrî takvime göre Rebiülevvel ayının 12'nci günü başlayacak şekilde değiştirilmiştir.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri 1989′da hicrî takvime (Hicret olayı ile başlayan ay takvimine) göre, Mevlid Kandili’nin peşi sıra düzenlendi. Ancak 1994 yılından itibaren, diğer dini günlerin aksine miladi takvime (İsa'nın doğumunu başlangıç kabul eden güneş takvimi) göre kutlanmaya başlandı.