Petek Dinçöz'den dikkat çeken tarz! Cam şişe elbisesiyle yılbaşında damga vurdu

Petek Dinçöz, 2025 yılını unutulmaz bir sahne performansıyla karşıladı. Sanatçı, Bulgaristan’da bir otelde düzenlenen görkemli yılbaşı gecesinde sahne aldı ve büyüleyici bir atmosfer yarattı.

Geceye damgasını vuran detay, Petek Dinçöz’ün giydiği eşsiz kostümdü.

TASARIM HARİKASI

Cam şişelerden oluşan özel tasarım elbise, ünlü modacı Selma Oruç imzasını taşıyor. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temasını moda dünyasına taşıyan bu benzersiz tasarım, izleyicilerden tam not aldı.

KOMBİNİ OLAY OLDU

Dinçöz, performansı sırasında hem nostaljik hitlerini hem de yeni şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Parıltılı cam detaylarının sahne ışıklarıyla uyumu, geceye görsel bir şölen kattı.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Konser sonrası kısa bir açıklama yapan sanatçı, “2025, yeniliklerin ve güzelliklerin yılı olacak. Böyle özel bir gecede sahnede olmak ve sizlerle birlikte olmak benim için çok değerli” dedi.