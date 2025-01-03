Petek Dinçöz'den dikkat çeken tarz! Cam şişe elbisesiyle yılbaşında damga vurdu
Boşandıktan sonra gençlik aşkıyla evlenen ve yeniden sahnelere dönen yetenekli şarkıcı Petek Dinçöz, son olarak Bulgaristan'da izleyicileriyle buluştu. Ünlü ismin sahne için tercih ettiği elbise dikkat çekti.
Petek Dinçöz, 2025 yılını unutulmaz bir sahne performansıyla karşıladı. Sanatçı, Bulgaristan’da bir otelde düzenlenen görkemli yılbaşı gecesinde sahne aldı ve büyüleyici bir atmosfer yarattı.
Geceye damgasını vuran detay, Petek Dinçöz’ün giydiği eşsiz kostümdü.
TASARIM HARİKASI
Cam şişelerden oluşan özel tasarım elbise, ünlü modacı Selma Oruç imzasını taşıyor. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temasını moda dünyasına taşıyan bu benzersiz tasarım, izleyicilerden tam not aldı.
KOMBİNİ OLAY OLDU
Dinçöz, performansı sırasında hem nostaljik hitlerini hem de yeni şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Parıltılı cam detaylarının sahne ışıklarıyla uyumu, geceye görsel bir şölen kattı.
"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"
Konser sonrası kısa bir açıklama yapan sanatçı, “2025, yeniliklerin ve güzelliklerin yılı olacak. Böyle özel bir gecede sahnede olmak ve sizlerle birlikte olmak benim için çok değerli” dedi.