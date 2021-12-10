Pet shoplarda hayvan satÄ±ÅŸÄ± 7 ay sonra sona erecek

TÃ¼rkiye'deki hayvanlarÄ±n daha saÄŸlÄ±klÄ± bir hayat yaÅŸayabilmesi iÃ§in HayvanlarÄ± Koruma Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM'te kabul edilerek yasalaÅŸtÄ±. Yasayla birlikte pet shoplarda hayvan satÄ±ÅŸÄ± yasaklandÄ±. Pet shoplara 1 yÄ±l sÃ¼re verilmesiyle 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satÄ±labilecek.

Bu tarihten sonra evcil hayvan satÄ±ÅŸlarÄ± internet Ã¼zerinden yapÄ±lacak. Hayvanlar doÄŸal ortamÄ±nda yaÅŸamaya devam ederken, hayvanÄ±n fotoÄŸraflarÄ± ve bilgilerini satÄ±cÄ± tarafÄ±ndan internete yÃ¼klenecek.

MÃ¼ÅŸteriler, bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse internet Ã¼zerinden alÄ±m gerÃ§ekleÅŸtirecek. SatÄ±cÄ±, hayvanÄ± doÄŸal ortamÄ±ndan getirip sahibine teslim edecek. Hayvan HaklarÄ± Federasyonu (HAYTAP) BaÅŸkanÄ± Ahmet Kemal Åženpolat, hayvan satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamamen yasaklanmasÄ±nÄ± talep etti. Pet shop sahibi Ufuk YardÄ±m ise esnaf iÃ§in sÃ¼recin zor olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, kararÄ±n gÃ¶zden geÃ§irilmesi gerektiÄŸini savundu.Â

"ESKÄ°SÄ° GÄ°BÄ° SATIÅžLAR OLMAYACAK AMA KATALOGTAN SATIÅž YAPACAKLAR"

Hayvan HaklarÄ± Federasyonu (HAYTAP) BaÅŸkanÄ± Ahmet Kemal Åženpolat, "Evcil hayvanlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±na iliÅŸkin bir derece de olsa yasaklanmasÄ± iÃ§in madde geldi. Ancak kendilerine satÄ±ÅŸ iÃ§in bir yÄ±l Â sÃ¼re verildi, 14 Temmuz 2022 yÄ±lÄ±na kadar maalesef hayvan satÄ±ÅŸÄ± devam edecek. Bu tarihten sonra bunlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olmamasÄ± gerekiyor. Fakat broÅŸÃ¼r Ã¼zerinden, katalogla internet Ã¼zerinden satÄ±ÅŸlar devam edecek. DolayÄ±sÄ±yla aslÄ±nda biz zaten muradÄ±mÄ±za eremedik. Esas istediÄŸimiz ÅŸey tamamÄ±yla bu satÄ±ÅŸÄ±n yasaklanmasÄ±. Bizim esas derdimiz evcil hayvanlarÄ±n dÃ¼kkanlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä±stÄ±rap deÄŸil. Evet, bu da bir sorun ancak ana sorun bu hayvanlarÄ±n kontrolsÃ¼z bir ÅŸekilde neredeyse parasÄ±nÄ± veren herkese satÄ±labiliyor olmasÄ±. Daha sonrasÄ±nda bu hayvanÄ±n terkedilmesini kontrol bile demiyorsunuz. ArdÄ±ndan hayvanlarÄ±n eÅŸleÅŸtirilmesi ya da Ã§iftleÅŸtirilmesi nedeniyle sokak hayvanlarÄ±na yÃ¶nelik problemin artmasÄ±yla biz bu yasayÄ± istemiÅŸtik. Ancak biz artÄ±k Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸiklik olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yoruz. Belki eskisi gibi satÄ±ÅŸlar olmayacak ama aynÄ± kiÅŸiler size katalogdan sunum yapacak. Hatta internetten hayvan seÃ§im olanaÄŸÄ±nÄ±z olacak. DolayÄ±sÄ±yla popÃ¼lasyonu aÅŸaÄŸÄ±ya indirmeye yÃ¶nelik bir madde deÄŸiÅŸikliÄŸi olmadÄ±. Bu durum bizi Ã§ok umutlandÄ±rmadÄ± ve sevindirmedi aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Ana sorunumuz bizim popÃ¼lasyonu eritmekti. Hayvan bakÄ±mevlerinde bu kadar terkedilmiÅŸ hayvan varken hala satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tamamen yasaklanmamasÄ± bir ÅŸekil sorunun giderilmemesi iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸ hobi tatmini oluyor. Bu kadar zavallÄ± hayvan var onlarÄ±n tedavisine destek olun. SÄ±rf cins diye binlerce dolarlÄ±k hayvan almaya gerek yok" dedi.

"KEDÄ° KÃ–PEK Ä°NTERNET ÃœZERÄ°NDEN SATILIP Ä°LLEGAL GEÃ‡Ä°M KAYNAÄžI OLACAK"

Pet shop sahibi Ufuk YardÄ±m, "Ã‡ok zor olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kedi kÃ¶pekleri barÄ±naklara salanlar oradan sadece cins kedi kÃ¶pekleri alÄ±yorlar. Sokak kedi kÃ¶peklerini Ã§ok fazla arayan soran yok. Bu hayvanlarÄ± sokaÄŸa salsalar olmaz. Belediyelerin barÄ±naklarÄ± var ama Ä°stanbul'da 4 bin tane pet shop var, bu kadar kedi kÃ¶peÄŸe bakacak belediye de yok. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir izdiham olur, hem kedi kÃ¶peklere yazÄ±k olur, hem esnaf arkadaÅŸlara yazÄ±k olur. Bu kararÄ± tekrar gÃ¶zden geÃ§irsinler. Kedi kÃ¶pek internet Ã¼zerinden satÄ±lÄ±p illegal bir geÃ§im kaynaÄŸÄ± olacaktÄ±r. Kedi kÃ¶pek satÄ±n alanlar iÃ§in gÃ¼venli alÄ±m satÄ±m olmayacak. Åžikayet edecekleri bir merci de olmayacak bu yÃ¼zden bunu da tavsiye etmiyoruz" diye konuÅŸtu.